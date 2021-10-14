【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】達美航空（Delta Air Lines）第三季營收優於市場預期，且在沒有聯邦援助的情況下實現獲利，為新冠疫情爆發以來首見，但該公司警告燃油價格大漲恐將導致第四季稅前虧損。
執行長Ed Bastian在法說會上表示，目前我們預期第四季可能小幅虧損。
達美航空周三股價大跌5.8%，收在41.03美元，受此拖累，美國航空跌3.35%，聯合航空跌3.60%。
達美航空表示，隨著航班增加，在不計燃油費用的情況下，第四季成本將增加6%～8%。
該航空公司表示其運能將達到2019年的80%，高於前一季的71%，並預期燃油價格將從第三季的平均每加侖1.97美元上漲至2.25～2.40美元。
但達美航空表示，今年第四季營收仍將持續復甦，可望逼近在疫情爆發前、2019年同期水準（114億美元）的75%。
達美航空第三季營收為91.5億美元，遠優於分析師預估的84億美元。
淨利為12億美元，較2019年同期下滑19%，但仍是疫情爆發以來第二度實現獲利，同時也是疫情爆發以來、在沒有美國聯邦政府援助下首度實現獲利。
經調整後每股盈餘為30美分，亦超出市場預期的每股17美分。
達美是美國第一家公布第三季業績的航空公司，投資人熱切想知道在疫情降溫，但商務旅行的大客戶繼續延後重返辦公室時間的情況下，這些航空公司的營運情況如何。聯合航空、美國航空和西南航空將於下周公布財報。
(時報資訊)
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