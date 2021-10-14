「2021年桃園國際採購商機大會」雙引擎推升企業拓銷全球由桃園市政府主辦、外貿協會執行的「2021年桃園國際採購商機大會」14日盛大舉行。
「2021桃園國際採購商機大會」特別採取「全球買主採購」及「桃園產業拓銷」雙軌並行，「全球買主採購」依據英國、加拿大、日本、印度、東南亞等19個國家38位買主的採購需求，媒合超過80家企業，自9月22日起已陸續與買主展開視訊洽談。「桃園產業拓銷」則安排20家以上桃園在地物聯網、智慧綠能、智慧車暨零組件及醫療設備等優勢產業業者，14日與全球買主進行全天線上洽談，進行200場次以上一對一採購洽談，預估可媒合後續採購商機近6億新臺幣，提供桃園業者一個實質、安全的採購洽談平台，接軌全球產業鏈創造國際商機。
全球貿易持續受疫情影響，業者難以前往海外拓銷。今年活動採取視訊洽談模式，讓業者一樣能與國際買主洽談創造商機。市府希望透過一年一度的國際採購商機大會，對全球行銷桃園優秀的研發創新及製造品質，為企業爭取實質的海外訂單，打造桃園成為全球資訊電子、智慧綠能與物聯網產業的重要生產與研發聚落，於疫後時代創造經濟發展新巔峰。
今年參與視訊洽談的海外買主不乏各國重量級業者，包括日本前3大電腦通路零售商APPLIED CO.,LTD.；加拿大資通訊產品連鎖通路領導廠商Memory Express,Inc；波蘭最大電子零組件經銷商Transfer Multisort Elektronik；澳洲電腦資通訊產品領導品牌Pioneer Computers及英國最大的華人超市Wing Yip集團等。顯示桃園企業頂級的技術研發及優異的生產品質，吸引國際大型買主目光。國內廠商也相當重視此次洽談活動，包括大同、全漢、加百裕、明基材料、鼎眾等超過20家桃園重要資通訊、綠能、醫療設備等桃園在地業者，均出席與多家買主進行洽談。
活動中同時辦理「2022疫後經濟趨勢及新南向市場商機研討會」，邀請台灣經濟研究院、貿協市場專家及華廣科技公司前來分享疫後經濟趨勢及潛在商機，與會業者與講師反應互動熱烈，顯示桃園產業蓬勃發展，業者對於疫後新商機已然躍躍欲試。
(時報資訊)
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