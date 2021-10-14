【時報記者林資傑台北報導】遠東銀(2845)為持續解決民眾生活金融痛點、優化金融體驗，率先成為首家提供「手機門號跨行轉帳－綁定多個金融帳號」的銀行，使每支手機門號從僅能綁定單家收款帳戶，調整為可綁定多家銀行收款帳號機制，持續優化跨行轉帳服務。
遠銀積極觀察國際級服務，近年以數位力與社群力創新推動數位金融進程，先前已成為首家開放銀行第二階段應用服務上線、首波手機跨行轉帳1.0上線、首波MyData數位化服務個人化平台的銀行，3年來已獲12項海內外權威獎項肯定。
看準手機號碼即為銀行帳號已是國際趨勢，如香港的轉數快、泰國的PromptPay、新加坡的PayNow、美國的Zelle、瑞典的Swish皆有類似服務，遠銀此次再度搶進成為首家上架「手機門號跨行轉帳－綁定多個金融帳號」服務銀行。
遠銀指出，客戶要將自身帳號綁定手機，只要簡單2步驟即能完成。首先在遠銀APP中點選手機號碼收款設定，即會自動帶出於遠銀留存的手機號碼完成綁定，而後再綁定個人台幣帳號後確認OTP發送簡訊即可完成，綁定過程快速、安全又安心。
遠銀表示，客戶日後不需要給予冗長的銀行帳號，只需提供手機號碼、不需輸入帳號就能完成轉帳。為幫助客戶更熟悉綁定與使用，已在遠銀官網、FB粉絲團進行綁定步驟教學，幫助客戶解決轉帳、收帳時輸入帳號不便的痛點。
遠銀指出，手機號碼就是銀行帳號的功能上線，可為客戶省去了許多記帳號、打錯帳號的困擾與風險，使客戶在APP中輸入對方手機號碼，就能清楚知道戶名、轉入銀行、手機號碼，優化客戶使用數位金融服務體驗。
遠銀執行副總林建忠表示，遠銀持續就流程改善、客戶體驗優化、新商業模式創建三大步驟深耕務實數位金融，推升離櫃率達95％。在Bank 4.0世代將持續加速推動適合民眾的數位金融服務，融入民眾生活場景，打造便利有效率的生活金融，為客戶提供良好體驗。
(時報資訊)
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