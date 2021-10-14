【時報-台北電】中國移動進行新一波集采，本次集采的價格約為60元/芯公里，這較2020年的40元/芯公里上漲了約50%，基本上回歸到2019年水平（2019年價格約為58元/芯公里）。從數量上看，2021年集採規模約1.432億芯公里，較2020年的1.192億芯公里也有約20%增長。
中國移動公佈2021年-2022年普通光纜集採中標候選人，包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、通鼎互聯、特發信息、華脈科技等在內的14家廠商入圍。
據上證報報導，天風證券認為，本次中國移動集採「量價齊升」，意味著需求增速進一步向上，反映5G規模建設/流量高增擴容驅動光纖光纜需求持續快速增長，光纖光纜行業底部反轉確立。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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