【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數197.85點，漲1.11點；總計352家漲、247家跌、97家持平；委買6345933張、委賣4358979張；總成交值274.98億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀