【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16390.55點，漲42.56點；總計487家漲、324家跌、132家持平；委買25769722張、委賣18718456張；總成交值1013.96億元。

(時報資訊)

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