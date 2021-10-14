【時報記者郭鴻慧台北報導】長聖(6712)第3季獲利狂飆，多頭延續昨日強勢，今早跳空漲停開出，高檔有壓打開漲停消化空單後，再度鎖上漲停板256.5元。

長聖9月合併營收再創新高，月營收已連續10個月呈現正成長，並較去年同期大幅成長333.27%，前9月合併營收年成長537.37%。第3季稅前淨利2.45億元，較第2季大增2.5倍，每股稅前盈餘約3.98元，前3季自結稅前每股盈餘達4.89元，公司預期今年第4季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品，將為長聖再增添成長動能，公司全年營收與獲利可望持續創新高。

長聖受惠政府政策支持下的特管辦法提供細胞產品委託製造(CMO)予各醫療機構的業務，藉由多元細胞治療產品供臨床醫師與病患選擇，已獲證有DC治療第一期至第四期8種實體癌、DC-CIK治療第四期8種實體癌、CIK治療7種血液惡性腫瘤及第一期至第四期8種實體癌及BMSC治療脊髓損傷與退化性關節炎等多項細胞治療產品，並受到來自病人對療效的正向回饋與肯定，在整體疾病控制率部份，接受DC治療達70%，另接受DC-CIK治療高達78.6%而帶動業績成長，使長聖細胞製備委託訂單已排到明年7月，今年第四季營收有望逐月成長。

長聖與22家醫院簽訂MOU並已協助13家醫療機構通過特管辦法，預計今年第四季將再通過不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T(GDT)治療第四期8實體癌及DC-CIK (WT-1)治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品。這三項產品通過後，未來將為長聖營運再添新動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意