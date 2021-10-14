【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三收漲。德國軟體大廠思愛普(SAP)樂觀的獲利預期，以及法國奢侈品集團LVMH強勁的上季銷售表現，皆協助抵銷了市場對通膨的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數低開，收漲3.18點或0.70%，為460.39點。德國DAX指數和法國CAC指數皆領漲約0.8%。

銀行股的下跌，拖累英國FTSE指數僅上漲0.2%；銀行股占比高的西班牙IBEX指數跌0.61%、義大利FTSE MIB指數跌0.12%。摩根大通在美國公布了第三季業績，表現超過預期，但該公司股價以及美股銀行股均出現下挫。

歐股市值最高的科技公司思愛普大漲4.0%，報121.58歐元。隨著更多客戶將IT營運搬向雲端，思愛普第三次上調全年展望。

法國精品集團LVMH大漲3.2%，報653.9歐元。該集團第三季時尚和皮件部門銷售強勁；但是在歷經上半年高成長之後，亞洲和美國的營收成長放緩。

最新數據顯示，中國九月出口意外加速成長，也提振了市場買氣。

美國九月通膨數據穩健上揚，持續地讓美聯準會可望在11月開始縮減寬鬆政策。

西班牙保險公司MAPFRE Inversion首席經濟學家Alberto Matellan指出，通膨是在接下來幾個月最能影響股市的主要因素；最近的(通膨)彈升應該是由於外部衝擊；而透過對外部衝擊的回應，所以通膨應該是暫時的。

在彭博報導iPhone 13可能減產之後，蘋果供應商包括意法半導體、AMS都出現下挫。

英國最大住宅開發商Barratt開發公司大漲6.3%。該公司上一季遠期銷售成績已經超越疫情前的水準。

(時報資訊)