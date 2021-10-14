【時報-台北電】A股三大指數開盤漲跌不一，煤炭板塊跌幅居前。滬指報3555.11點，跌0.19%；深成指報14350.63點，跌0.02%；創指報3216.86點，漲0.21%。
特斯拉概念股走強，新泉股份拉升觸板，寧波華翔、聯創電子、拓普集團、岱美股份等衝沖高。工業母機概念股開盤拉升，華辰裝備、海天精工、華中數控、恒而達、上機數控、恒鋒工具等漲幅居前。民航機場板塊快速拉升，吉祥航空漲超7%，中國國航、白雲機場、春秋航空、中國東航等跟漲。
煤炭板塊領跌，靖遠煤電跌停，上海能源、昊華能源、恒源煤電、晉控煤業等跌幅居前。醫美概念股早盤下挫，漱玉平民跌超10%，宜華健康、澳洋健康、哈三聯、蘇寧環球等跌幅居前。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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