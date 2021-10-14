【時報-台北電】A股三大指數開盤漲跌不一，煤炭板塊跌幅居前。滬指報3555.11點，跌0.19%；深成指報14350.63點，跌0.02%；創指報3216.86點，漲0.21%。

特斯拉概念股走強，新泉股份拉升觸板，寧波華翔、聯創電子、拓普集團、岱美股份等衝沖高。工業母機概念股開盤拉升，華辰裝備、海天精工、華中數控、恒而達、上機數控、恒鋒工具等漲幅居前。民航機場板塊快速拉升，吉祥航空漲超7%，中國國航、白雲機場、春秋航空、中國東航等跟漲。

煤炭板塊領跌，靖遠煤電跌停，上海能源、昊華能源、恒源煤電、晉控煤業等跌幅居前。醫美概念股早盤下挫，漱玉平民跌超10%，宜華健康、澳洋健康、哈三聯、蘇寧環球等跌幅居前。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28485.68 +345.40(1.23%)
12:36
南韓KOSPI
2976.93 +32.52(1.10%)
12:36
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3567.14 +5.38(0.15%)
11:30
深圳成指
14366.96 +13.89(0.10%)
12:35
英國FTSE
7141.82 +11.59(0.16%)
10/13
法國CAC
6597.38 +49.27(0.75%)
00:05
德國DAX
15249.38 +102.48(0.68%)
10/13

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