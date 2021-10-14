【時報記者王逸芯台北報導】台苯(1310)今(14)日臨時股東會登場，現場氣氛緊繃，據悉，公司派有請來保全維護現場秩序，也有警察在場，以利隨時蒐證，股東會原定9:00開始，因故延後至9:30才開始，由現任董事長林文淵擔任主席，儘管會前就已普遍認為公司派穩操勝券，但市場派仍是足額提名，期望獲得對自身最有利的席次，值得一提的是，本次市場派董事提名人選中，出現媒體名嘴彭華幹，也為相當特別的現象之一。

今日在會場配置上，握有主導權的公司派將會場分為兩區塊，主席林文淵等公司派位於主會場，其餘市場派以及非公司派等，均被安排在第二會場，有大螢幕視訊轉播，此狀況也一度在現場引發騷動，市場派董事提名人之一的媒體名嘴彭華幹，就在報到處現場直呼「不公」!

今日臨時股東會因分為兩會場，會議開始後，位於視訊會場的小股東即抗議未予以正當發言權，直呼「主席不公」，現場出現零星衝突。

本次公司派董事提名名單包括林文淵、現任台苯副董事長陳柏元及董事王炯棻、李勝琛、陳建甫，春日機械董事長陳其泰、久陽精密董事長孫正強與榮剛執行副董李郁真。獨立董事提名候選人則有簡金成、黃瑞沐與林郁昌。

市場派孫鐵漢為主的安慶開發、開疆及勵興開發也足額提名，除了現任董事劉正元、徐定睿，還有朋程暨中美晶董事方豪、前華航工會理事長葛作亮、媒體名嘴彭華幹、竹路應用材料總經理孫榮康、黃采婕與趙興中。獨立董事提名候選人則有張國欽，以及陳建宏、蔡宜蓁等兩位律師。

另外，今日孫鐵漢如預期並未現身會場中。

(時報資訊)

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