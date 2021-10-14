農委會為振興國內農產銷售，推出面額888元的農遊券，每周三將抽出22萬張，農委會昨天抽出身分證字號末2碼「89」、「32」、「54」，以及末3碼「597」、「453」、「152」的幸運兒，共23萬695萬人中籤，但是中籤率僅2.14％，實在過低，農委會主委今為此道歉。

今年農遊券第一階段88萬張和第二階段58萬張合計146萬張，和去年的500萬張整整少了354萬份，許多民眾大喊中籤率太低，就連農委會主委陳吉仲自己也不被幸運女神眷顧，與幸運兒擦身而過。

陳吉仲今日在立院經濟委員會前受訪表示，「真的很不好意思，中獎比率真的太低了！」即使很多人沒抽到，希望消費者還是可以用手上的五倍券跟現金，到3000多家合作的農業場域消費，農委會也會推出兩項優惠活動，像是第二階段的58萬張農遊券可以抽；再來還有5000多份加碼的農產品，例如一年份的有機和產銷履歷蔬果、羊奶等促銷活動。

(時報資訊)