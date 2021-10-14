【時報-台北電】周三紐約棉花期貨觸及兩週低點，市場持續受美國農業部WASDE預測中國消費量下滑，引發市場對需求減少擔憂，且近期棉花作物處於良好狀態，供給緊張情況趨緩，致棉價持續走低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌2.4 %，報每磅103.86美分，3月棉花期貨跌2.2 %，收盤每磅101.84美分。
據10月的世界農業供需估計(WASDE)報告顯示，中國的消費量下調100萬包，受到價格高漲和能源危機，進而削減工業活動。
中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21405元人民幣，與前一日增加260元人民幣；庫存方面，截至10月12日，ICE登記庫存33162包。(鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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