【時報-台北電】周三紐約棉花期貨觸及兩週低點，市場持續受美國農業部WASDE預測中國消費量下滑，引發市場對需求減少擔憂，且近期棉花作物處於良好狀態，供給緊張情況趨緩，致棉價持續走低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌2.4 %，報每磅103.86美分，3月棉花期貨跌2.2 %，收盤每磅101.84美分。

據10月的世界農業供需估計(WASDE)報告顯示，中國的消費量下調100萬包，受到價格高漲和能源危機，進而削減工業活動。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21405元人民幣，與前一日增加260元人民幣；庫存方面，截至10月12日，ICE登記庫存33162包。(鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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