【時報-台北電】大陸9月全國工業生產者出廠價格同比上漲10.7%，環比上漲1.2%；工業生產者購進價格同比上漲14.3%，環比上漲1.1%。1-9月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲6.7%，工業生產者購進價格上漲9.3%。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲14.2%，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約10.60個百分點。其中，採掘工業價格上漲49.4%，原材料工業價格上漲20.4%，加工工業價格上漲8.9%。生活資料價格上漲0.4%，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約0.11個百分點。其中，食品價格上漲0.7%，衣著和一般日用品價格均上漲0.4%，耐用消費品價格上漲0.2%。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格上漲30.3%，黑色金屬材料類價格上漲23.3%，有色金屬材料及電線類價格上漲22.6%，化工原料類價格上漲20.7%。（編輯整理：張嘉倚）

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