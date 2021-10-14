【時報-台北電】大陸9月全國工業生產者出廠價格同比上漲10.7%，環比上漲1.2%；工業生產者購進價格同比上漲14.3%，環比上漲1.1%。1-9月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲6.7%，工業生產者購進價格上漲9.3%。
工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲14.2%，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約10.60個百分點。其中，採掘工業價格上漲49.4%，原材料工業價格上漲20.4%，加工工業價格上漲8.9%。生活資料價格上漲0.4%，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約0.11個百分點。其中，食品價格上漲0.7%，衣著和一般日用品價格均上漲0.4%，耐用消費品價格上漲0.2%。
工業生產者購進價格中，燃料動力類價格上漲30.3%，黑色金屬材料類價格上漲23.3%，有色金屬材料及電線類價格上漲22.6%，化工原料類價格上漲20.7%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：