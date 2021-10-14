【時報-盤中焦點股】1.台積電(2330)：法說今日登場，在本土法人連日力挺買超下，股價開高在579元並持穩盤上。
2.華邦電(2344)：昨三大法人合計買超2538張，今早股價彈升逾3.5%。
3.南亞科(2408)：產品價格超預期，負面消息鈍化，晨盤股價彈升逾4%，收復5日線。
4.第一銅(2009)：昨外資轉買超560張+期銅上漲186美元，晨盤漲逾3.5%，站回5線。
5.智伸科(4551)：產業步入傳統旺季，審慎樂觀看待Q4，晨盤股價彈升逾3%，收復月線。
6.鴻海(2317)：集團打造三款電動車即將發表，市場引領而望，開盤後攻高2%，將挑戰108元前波高點。
7.亞翔(6139)：吃下力積電擴產大單，股價吃補攻高2%以上，一度突破月線。
8.福懋油(1225)：漲價風暴來襲，原物料業務成焦點，多方上攻突破50元，創5個月新高。
9.鼎固-KY(2923)：房市旺、底部有撐，股價上攀觸及26元，季線可望被攻佔。
10.同欣電(6271)：9月、Q3營收齊攀峰，全年營運創高有譜，早盤上漲逾3.5%。
11.新唐(4919)：MCU短有亂流長續讚，外資送2字頭目標價，股價上揚穩紅盤。
12.中航(2612)：BDI指數挫至2周低點，外資連3日賣超，晨盤下挫逾3%。
13.裕民(2606)：需求降緩，周三BDI指數挫至2周低點，加上三大法人聯手賣超，早盤下滑逾3.5%，60元關卡告失。
14.泰豐(2102)：與南港成立調解，甩外資連3賣超，股價反彈漲逾3.5%。
15.穎崴(6515)：今年營運倒吃甘蔗，外資、投信相挺，晨盤上攻逾4%。
16.富鼎(8261)：MOSFET題材有戲，撇外資大賣超，早盤回神漲逾3.5%。
17.高端疫苗(6547)：向友邦史瓦帝尼王國申請EUA，早盤聞訊大漲5%，收復200元。
18.三晃(1721)：無懼遭列警示股，已連拉5根漲停，衝上4年半高價。
19.元禎(1725)：9月營收9.29億元、年增45.97%，點火連兩日亮燈漲停。
20.永光(1711)：9月營收躍進，獲外資連2買，晨盤放量強彈7%，站上6年半高峰。
21.致振(3466)：9月營收年增2倍，激勵連拉2根漲停，跳上月線。
22.和益(1709)：外資連13買，今買盤湧入急拉漲停，站上4個月高價。
23.金雨(4503)：9月營收月增17.8%，外資連2日買超，早盤漲逾6%、改寫前高。
24.華新(1605)：9月營收寫4年高點，外資昨回補，早盤漲約4%、收復周線。
25.宏碁(2353)：Q3全球PC出貨量中居前，加上新品助陣，晨間穩於盤上。
26.撼訊(6150)：挾加密貨幣題材，早盤漲逾5.5%、站回季線之上。
27.富邦媒(84540)：9月、前三季營收雙創同期高，營運穩健成長，昨外資、投信聯手轉買超，晨盤股價直逼漲停，收復5日線。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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