不少民眾買刮刮樂或彩券都會作出迷信舉動，一名在彩券行工作的女網友透露，一位大媽來回買了好幾次刮刮樂，玩了半小時輸光光，竟跑來指責她說，都是妳沒祝我中獎，害我心情不好，最後慘輸3000元，讓原PO傻爆眼。
一名女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，一位大媽買刮刮樂來玩，半個小時內輸了3000元，竟跑過來說「妳都沒有祝我中大獎，所以我奇摩子（網路用語：心情）差，所以你害阿姨輸了3000元。」
女網友表示，她聽到差點翻白眼，因為這位大媽來來回回買了好幾次刮刮樂，她只是沒有習慣每次都祝福客人中獎。不過，每一次找錢給對方的時候，她都會象徵性的說「祝您中大獎」。
女網友不爽地說，這位大媽一直嚷嚷著刮刮樂好難中，但又一直花錢買來玩，最後通通都沒有中獎竟然就開始碎念她、指責她，甚至在離開前跟她講大道理，說他們這些在彩券行工作的員工，每次拿彩券給客人的時候，都應該要記得祝福客人中大獎。
女網友坦言，她在彩券行工作一段時間了，其實也知道這個禮貌術語，但也有客人聽到這句話會不爽，甚至還會把彩券退回來，要求她退款，讓她覺得這些想發財的人可真是難伺候，只能說「服務業的辛苦了，誰懂老娘的心聲？」
貼文引起網友討論，「服務業真的每天都很想炸掉地球，鯛魚養成更是棒透了，真的會被氣死 」、「有些客人還會說：不要說祝我中大獎，講了都不會中」、「職業賭徒就是這樣，反正輸了永遠都是別人的錯」。
(時報資訊)
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