【時報記者張漢綺台北報導】美而快(5321)前9月合併營收為20.24億元，年增32.6%，振興五倍券正式上路，美而快集團旗下BNPL後支付金流科技公司fasney推出「五倍券＋fa券加碼優惠活動，希望能搶攻五倍券商機，由於第4季為電商旺季，單月營收有機會再挑戰新高，早盤股價開高。
美而快自2018年投入電商業務以來，2018年到2020年合併營收維持高成長，年增率分別為28.96%、35.82%與49.92%，轉型為以「品牌孵化＋流量變現」電商新營運模式、擁有近30個網紅品牌的美而快集團今年營運亦延續前3年成長趨勢，儘管9月合併營收因逢服飾換季期，減少行銷活動，PCB業務亦由於電子供應鏈缺料致客戶下單遞延，單月合併營收下滑至2.16億元，月減10.9%，但年增20.82%，累計前3季合併營收20.25億元，年增32.6%，已逼近去年全年營收。
美而快表示，10月後秋冬服飾正式登場後可望重回成長軌道，且第4季為電商行業旺季，包括1111檔期與年終慶檔期等，受到電子供應鍊缺料影響致使客戶下單遞延的PCB業務第4季應可恢復正常供貨，預期第4季營運將重回成長軌道，並將進一步挑戰單月新高。
由於自去年第4季以來公司陸續購併網紅服飾品牌，採網紅流量變現商業模式之效益擴大發酵，不僅反應在營收成長上，亦對整體獲利之提升有明顯助益，依前3季營運表現來看，美而快預估，今年營收可望年成長約30%。
美而快集團於兩年前布局成立fasney，今年正式開花結果，響應政府推出的振興五倍券，串接旗下各個品牌，推出全新的電商金融優惠方案，旗下BNPL後支付金流科技公司fasney推出「五倍券＋fa券加碼優惠活動，讓消費者用最潮的方式把荷包加碼再加倍！
除品牌本身的活動外，美而快亦不定期推出一頁式廣告，打造限時、限量的熱銷產品，提升產品銷售量，進而貢獻電商業務營收成長。
(時報資訊)
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