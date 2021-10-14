【時報-台北電】大陸9月全國居民消費價格同比上漲0.7%。其中，城市上漲0.8%，農村上漲0.2%；食品價格下降5.2%，非食品價格上漲2.0%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲1.4%。前9月平均全國居民消費價格比去年同期上漲0.6%。
9月全國居民消費價格環比持平。其中，城市持平，農村上漲0.1%；食品價格下降0.7%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格持平，服務價格上漲0.1%。
其他七大類價格同比六漲一降。其中，交通通信、教育文化娛樂、居住價格分別上漲5.8%、3.2%和1.3%，衣著、生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲0.5%、0.5%和0.4%；其他用品及服務價格下降2.8%。
食品方面，畜肉類價格下降28.5%，影響CPI下降約1.26個百分點，其中豬肉價格下降46.9%，影響CPI下降約1.12個百分點；鮮菜價格下降2.5%，影響CPI下降約0.05個百分點；鮮果價格下降0.8%，影響CPI下降約0.01個百分點；蛋類價格上漲12.6%，影響CPI上漲約0.08個百分點；水產品價格上漲9.8%，影響CPI上漲約0.18個百分點；糧食價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.01個百分點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：