【時報-台北電】大陸9月全國居民消費價格同比上漲0.7%。其中，城市上漲0.8%，農村上漲0.2%；食品價格下降5.2%，非食品價格上漲2.0%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲1.4%。前9月平均全國居民消費價格比去年同期上漲0.6%。

9月全國居民消費價格環比持平。其中，城市持平，農村上漲0.1%；食品價格下降0.7%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格持平，服務價格上漲0.1%。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，交通通信、教育文化娛樂、居住價格分別上漲5.8%、3.2%和1.3%，衣著、生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲0.5%、0.5%和0.4%；其他用品及服務價格下降2.8%。

食品方面，畜肉類價格下降28.5%，影響CPI下降約1.26個百分點，其中豬肉價格下降46.9%，影響CPI下降約1.12個百分點；鮮菜價格下降2.5%，影響CPI下降約0.05個百分點；鮮果價格下降0.8%，影響CPI下降約0.01個百分點；蛋類價格上漲12.6%，影響CPI上漲約0.08個百分點；水產品價格上漲9.8%，影響CPI上漲約0.18個百分點；糧食價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.01個百分點。（編輯整理：張嘉倚）

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