【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：
1.石油輸出國組織（OPEC）公布月報，將今年石油需求成長預測從596萬桶/日，調降至582萬桶/日，但明年的石油需求成長預測維持不變，仍為415萬桶/日。
2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布上周抵押貸款申請指數上揚0.2%，扭轉前一周的下跌6.9%。30年期固定抵押貸款利率為3.18%，高於前一周的3.14%。
3.美國9月消費者物價指數（CPI）月漲0.4%、年漲5.4%，高於市場預期的月漲0.3%、年漲5.3%。核心CPI月漲0.2%、年漲4%，符合預期。美國9月民間每周平均實質所得增加0.8%。
4.獲利了結賣壓出籠，以及投資人觀望美國即將公布的原油庫存數據，周三美國期油跌0.20美元或0.3%，為每桶80.44美元。布蘭特期油跌0.24美元或0.3%，為每桶83.18美元。稍早前俄羅斯總統普丁表示，他雖不樂見國際油價飆漲，但仍然預期油價可能上看每桶100美元。
5.長期公債殖利率下滑，帶動周三美元回落，失守一年高點。尾盤美元指數跌0.52%，報94.036，前一日一度站上94.563，創下2020年9月底來新高。
6.美元和美國債息回落帶來提振，周三美國期金勁揚2%，為每盎司1,794.70美元，創下一個月新高。
(時報資訊)
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