【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

　1.石油輸出國組織（OPEC）公布月報，將今年石油需求成長預測從596萬桶/日，調降至582萬桶/日，但明年的石油需求成長預測維持不變，仍為415萬桶/日。

　2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布上周抵押貸款申請指數上揚0.2%，扭轉前一周的下跌6.9%。30年期固定抵押貸款利率為3.18%，高於前一周的3.14%。

　3.美國9月消費者物價指數（CPI）月漲0.4%、年漲5.4%，高於市場預期的月漲0.3%、年漲5.3%。核心CPI月漲0.2%、年漲4%，符合預期。美國9月民間每周平均實質所得增加0.8%。

4.獲利了結賣壓出籠，以及投資人觀望美國即將公布的原油庫存數據，周三美國期油跌0.20美元或0.3%，為每桶80.44美元。布蘭特期油跌0.24美元或0.3%，為每桶83.18美元。稍早前俄羅斯總統普丁表示，他雖不樂見國際油價飆漲，但仍然預期油價可能上看每桶100美元。

　5.長期公債殖利率下滑，帶動周三美元回落，失守一年高點。尾盤美元指數跌0.52%，報94.036，前一日一度站上94.563，創下2020年9月底來新高。

　6.美元和美國債息回落帶來提振，周三美國期金勁揚2%，為每盎司1,794.70美元，創下一個月新高。

(時報資訊)

#美股 #石油需求 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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