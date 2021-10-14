【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)13日晚間舉辦的線上新品發表會，今年新增Vero系列環保產品，採用消費後回收塑料(PCR)及可回收包裝，搭上ESG的永續環保概念。宏碁董事長陳俊聖表示，Vero綠色環保筆電是一款具有永續概念且可自行擴充升級的筆電，全機身以消費後回收塑料打造，是宏碁邁向環保筆電的一大里程碑。

宏碁推出一系列Vero綠色環保筆電，包括Aspire Vero消費者筆記型電腦以及Acer TravelMate商用筆記型電腦。Vero系列產品皆大量使用再生材料及可回收包裝材料；然而，追求環保永續不僅僅是產品製造流程，也聚焦在產品如何進一步革新，因此Acer Vero系列產品設計，皆可輕鬆拆卸、簡化維修或升級流程，最大化延長產品壽命。

Acer Aspire Vero搭載最新發佈的Windows 11作業系統，全機殼採用30%再生塑料(PCR)製作，可減少約21%的碳排放，鍵帽亦採用50% PCR材質；同時，Aspire Vero更以100%可回收材質作為外包裝，除了大量使用回收材質，大幅降低塑膠使用量，還可搖身一變成為筆電立架，其環保理念榮獲2021德國紅點包裝設計獎肯定。充滿永續巧思的設計不但能減少不必要的浪費，使用標準螺絲也讓裝置及零件可以輕鬆拆卸、維修、升級或回收。

Aspire Vero採用99%可回收的15.6吋FHD IPS螢幕，並搭載第11代Intel Core處理器與Intel Iris Xe顯示晶片，提供可靠的世界級效能和生產力。針對相對輕鬆的專案或工作項目，也能透過Acer全新VeroSense軟體選擇使用模式，根據不同使用情境優化效能和電池表現。此外，Aspire Vero支援Wi-Fi 6以及1個USB Type-C、 2個USB 3.2 Type-A連接埠，帶來更可靠的使用體驗；內建的Acer TrueHarmony能針對音效表現進行優化，而Acer PurifiedVoice AI降噪功能，也能讓視訊通話更清晰順暢。

Acer TravelMate Vero筆記型電腦專為關注環境永續的企業及組織所設計，搭載第11代Intel Core i7處理器、16GB DDR4記憶體、1TB固態硬碟，能夠協助使用者輕鬆應付龐大生產力的專案項目，且具備無可匹敵的安全防護。內建的Discrete TPM(Trusted Platform Module)獨立式可信賴平台模組，提供企業等級的資安防護及管理能力；安全鎖插槽(Kensington lock slot)則能給予重要資料實體保護。此外，Acer TravelMate Vero也內建全方位資安解決方案Acer ProShield Plus，除了提供加密及解密功能外，同時支援Windows 10內建生物辨識功能。

無論企業規模大小，品牌商標是品牌識別重要的一部分，全新推出的TravelMate Vero則讓企業可以自定開機時顯示的品牌商標。此外，Acer Commercial BIOS支援多項功能，像是鎖定或回復BIOS，即使在非Windows平台也能進行更新，並運用CHIPSET驗證進一步提升系統安全能力。

陳俊聖表示，宏碁投入環保永續十餘年，耕耘累積成果化為Earthion平台，凝聚宏碁公司、供應鏈夥伴、員工以及消費者(通路商)的力量，期望能透過創新解決方案因應環境挑戰。至今，宏碁集團包括旗下全球營運單位及子公司，已成功達成2020年降低全球60%碳排放量的目標。同時，身為RE100倡議的一員，宏碁積極布局並尋找可再生能源，希望能實現在2035年使用100％再生能源的承諾。

(時報資訊)

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