【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)法人說明會即將於今日下午舉行，隨著美股科技股上漲、台積電ADR漲0.71%，台積電今日跳空開高8元達579元，強勢站回年線及5日線關卡，也帶動台股早盤強彈逾百點。
外資昨天在法說會前夕持續賣超5249張，台積電股價周三收低在571元，跌破572元年線關卡，下跌4元。外資3個交易日共賣超台積電1萬4557張，致台積電股價走跌。今早在法人說明會召開前，股價強勢反彈，但隨後賣壓出現，漲點縮減至漲4元為574元。
台積電受惠蘋果（Apple）5奈米A15處理器大量出貨，9月營收達1526.85億元新高，第3季營收4146.7億元，雙雙創下歷史新高紀錄。
法人預期，台積電第4季在旺季加上調漲晶圓代工價格助益，季營收可望持續攀高，季增幅度將在2%至5%，可望續創歷史新高，毛利率也將維持在50%以上。
消息面部分，竹科寶山2期擴建計畫通過土地變更，竹科管理局局長王永壯表示，希望明年中取得所有用地。該計畫攸關台積電2奈米廠，在用地取得後，台積電2奈米廠即可開始建廠。
(時報資訊)
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