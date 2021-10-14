【時報-台北電】憂需求下降，周三歐美原油期貨微幅回落；數據顯示，中國9月原油進口量較去年同期下降15%，加上石油輸出國組織(OPEC)下調了今年全球石油需求成長預測，由原先估計的596萬桶/日，調降到580萬桶/日，令市場擔憂原油需求前景將放緩。
此外，美國石油協會(API)報告指出，截至10月8日當周，原油庫存增加520萬桶，高於市場預期之增加95.1萬桶，終場油價微幅回落。分析師表示，隨著冬季將至，石油和天然氣價格料將持續波動，後市仍需密切留意。其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油跌幅0.3%。
美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶80.44美元；11月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.52美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.41美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.24美元，報每桶83.18美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
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