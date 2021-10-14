【時報-台北電】大陸國家統計局公布據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2021年10月上旬與9月下旬相比，37種產品價格上漲，10種下降，3種持平。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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