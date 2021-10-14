【時報-台北電】大陸國家統計局公布據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2021年10月上旬與9月下旬相比，37種產品價格上漲，10種下降，3種持平。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸經濟

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28485.68 +345.40(1.23%)
12:36
南韓KOSPI
2976.93 +32.52(1.10%)
12:36
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3567.14 +5.38(0.15%)
11:30
深圳成指
14366.96 +13.89(0.10%)
12:35
英國FTSE
7141.82 +11.59(0.16%)
10/13
法國CAC
6597.38 +49.27(0.75%)
00:05
德國DAX
15249.38 +102.48(0.68%)
10/13

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