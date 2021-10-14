【時報-台北電】需求降緩，周三BDI指數挫至2周低點；據了解，由於受到碳排限制措施的影響，使中國鋼鐵產量放緩，致鐵礦石需求略為降溫，令海岬型船運價續減近5000美元，該BCI指數亦失守9000點大關，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌至2周來低點，為連續4個交易日走弱。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌172點，收5206點，跌幅3.2%；海岬型運費指數(BCI)下跌602點，收8988點，跌幅6.3%；其平均日租金為每艘74540美元，減少4995美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲52點，收作3958點，漲幅1.3%，其平均日租金為每艘35624美元，增加474美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲41點，收作3502點，漲幅1.2%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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