【時報-台北電】需求降緩，周三BDI指數挫至2周低點；據了解，由於受到碳排限制措施的影響，使中國鋼鐵產量放緩，致鐵礦石需求略為降溫，令海岬型船運價續減近5000美元，該BCI指數亦失守9000點大關，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌至2周來低點，為連續4個交易日走弱。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌172點，收5206點，跌幅3.2%；海岬型運費指數(BCI)下跌602點，收8988點，跌幅6.3%；其平均日租金為每艘74540美元，減少4995美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲52點，收作3958點，漲幅1.3%，其平均日租金為每艘35624美元，增加474美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲41點，收作3502點，漲幅1.2%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#商情 #BDI #BPI #BSI #BCI

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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