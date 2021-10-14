【時報-台北電】憂需求不振，周三亞洲天然橡膠期貨全面回跌；受累中國汽車銷量不佳，為連5個月呈降，以及國際油價不斷飆升，亦引發市場對需求減緩擔憂，觸動投資人鎖定獲利，大阪和上海期膠同步回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌0.84 %，報每公斤225.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.11%，報每公斤187.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌2.4%，收於每噸14435元人民幣。

據了解，中國9月份汽車銷量較去年同期下滑近20%，為連續第五個月下降，主要受到全球半導體長期短缺和中國當地能源雙控致電力緊縮，造成生產中斷。

亞洲橡膠現貨市場也轉跌，其中泰國適逢公供節日，橡膠RSS-3曼谷FOB報價休市，報每公斤62.20泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌2.5%，報現貨價每公斤174.25美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#商情 #需求 #天然橡膠

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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