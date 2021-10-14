【時報-台北電】憂需求不振，周三亞洲天然橡膠期貨全面回跌；受累中國汽車銷量不佳，為連5個月呈降，以及國際油價不斷飆升，亦引發市場對需求減緩擔憂，觸動投資人鎖定獲利，大阪和上海期膠同步回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌0.84 %，報每公斤225.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.11%，報每公斤187.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌2.4%，收於每噸14435元人民幣。
據了解，中國9月份汽車銷量較去年同期下滑近20%，為連續第五個月下降，主要受到全球半導體長期短缺和中國當地能源雙控致電力緊縮，造成生產中斷。
亞洲橡膠現貨市場也轉跌，其中泰國適逢公供節日，橡膠RSS-3曼谷FOB報價休市，報每公斤62.20泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌2.5%，報現貨價每公斤174.25美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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