【時報-台北電】憂通膨率高，支撐周三紐約期金收1個月高點；因美國9月消費者物價指數(CPI)高於市場預期，令市場擔心通膨率過高，促使美元及公債殖利率走軟，提振黃金避險需求，支撐期金價格漲逾2%，為連續2個交易日上漲，並收1個月高點。

分析師表示，目前投資人再次將焦點轉向黃金抗通膨的性質，因此當通膨率上升，有助於推升金價，另外市場關注各國央行對通膨率的容忍程度，若各國央行開始推行緊縮貨幣政策則不利於金價走勢。

周三(10/13)收盤報價，12月黃金漲35.4美元，報每盎司1794.7美元，12月白銀漲0.66美元，報每盎司23.17美元，1月白金漲12.5元，報每盎司1024.2美元，12月鈀金漲58.3美元，報每盎司2106.1美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#商情 #通膨 #紐約期金

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

延伸閱讀