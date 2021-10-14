【時報-台北電】料需求上升，周三馬來西亞棕櫚油漲破5000馬幣；因印度調降食用油進口關稅，令市場預期棕櫚油需求回溫，進而帶動馬來西亞棕櫚油價格漲逾3%，並刷新歷史紀錄，突破5000馬幣，結束連續2個交易日跌勢。

分析師表示，另外因數據顯示，10月份大馬棕櫚油產量並未回升，加劇庫存緊縮問題，供不應求的擔憂亦成為支撐棕櫚油價格的原因之一。

周三(10/13) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 12月棕櫚油期貨終場上漲166馬幣，或約3.4%，至每噸5021馬幣（約1207.3美元），而近月棕櫚油約漲3.2%，報每公噸5259馬幣；大連期交所近月豆油約跌0.7%，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約漲1.3%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#商情 #馬來西亞 #棕梠油

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

延伸閱讀