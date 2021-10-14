【時報-台北電】料需求上升，周三馬來西亞棕櫚油漲破5000馬幣；因印度調降食用油進口關稅，令市場預期棕櫚油需求回溫，進而帶動馬來西亞棕櫚油價格漲逾3%，並刷新歷史紀錄，突破5000馬幣，結束連續2個交易日跌勢。
分析師表示，另外因數據顯示，10月份大馬棕櫚油產量並未回升，加劇庫存緊縮問題，供不應求的擔憂亦成為支撐棕櫚油價格的原因之一。
周三(10/13) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 12月棕櫚油期貨終場上漲166馬幣，或約3.4%，至每噸5021馬幣（約1207.3美元），而近月棕櫚油約漲3.2%，報每公噸5259馬幣；大連期交所近月豆油約跌0.7%，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約漲1.3%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)
(時報資訊)
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