【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據聯準會周三公布的9月政策會議紀要，決策官員們認為美國央行最快可能自11月中旬起開始縮減在新冠危機期間為經濟提供力道前所未見的支持措施。

會議紀要顯示，決策官員認為聯準會已經接近達成其經濟目標，可能很快就能透過減少每月購買資產規模啟動政策的正常化。

在這個所謂的「縮表」過程中，聯準會將逐步縮減每月1200億美元的購債計畫。該央行可能以每月減少購買100億美元的美國公債和 50億美元的不動產抵押貸款證券（MBS）啟動縮表。目前聯準會每月至少購買800億美元美國公債和400億美元MBS。

在過程沒有中斷的情況下，聯準會的目標是在2022年中結束量化寬鬆。會議紀錄指出，「與會者普遍認為如果經濟持續復甦，那麼在明年中左右結束逐步縮表的進程應為合宜之舉」。決策官員並指出，如果在下次會議決定開始縮表，則可以從11月中旬或12月中旬開始實行。

聯準會下一次的貨幣政策會議將於11月2、3日召開。

在9月的決策會議上，聯準會決策委員會一致通過維持其基準的短期利率不變，仍為介於零至0.25%。該委員會亦發布新的經濟預測，下修今年的國內生產毛額（GDP）預測和調升通膨預測，並表示失業率料將低於先前預期。

此外，根據9月會後發布的「點陣圖」（dot plot），決策委員會預期最快可能在2022年開始升息。

根據CME FedWatch工具，目前市場正在押注明年9月啟動升息。在聯準會發布會議紀要後，交易員將9月升息的可能性從62%提高至65%，儘管美國央行官員一再重申不應將逐步縮表的決定視為即將升息的暗示。

(時報資訊)