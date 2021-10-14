【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4414元，較前一交易日升值1.98分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月14日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4414元，1歐元對人民幣7.4655元，100日元對人民幣5.6825元，1港元對人民幣0.82809元，1英鎊對人民幣8.7977元，1澳大利亞元對人民幣4.7516元，1新西蘭元對人民幣4.4863元，1新加坡元對人民幣4.7651元，1瑞士法郎對人民幣6.9670元，1加拿大元對人民幣5.1742元，人民幣1元對0.64594馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.1910俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2972南非蘭特，人民幣1元對184.84韓元，人民幣1元對0.57048阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58258沙特里亞爾，人民幣1元對48.2426匈牙利福林，人民幣1元對0.61276波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9967丹麥克朗，人民幣1元對1.3496瑞典克朗，人民幣1元對1.3187挪威克朗，人民幣1元對1.42104土耳其里拉，人民幣1元對3.1940墨西哥比索，人民幣1元對5.1666泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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