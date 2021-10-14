【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據韓國央行14日公布數據，因能源與石化產品價格上漲推升，韓國9月出口物價指數已連10個月上漲。同時，進口方面也是連5個月都是成長的。
韓國央行這份最新貿易初值顯示，當地9月出口物價指數為114.18，月增1%並創連10個月上升紀錄。另外，與2020年同期相比，出口方面年增20.2%，也是連8個月上揚。
韓國央行解釋，出口物價指數續增主要是受煤炭與石化產品上漲影響。
過去一段時間儘管新冠疫情時好時壞，但韓國出口項目一直沒有脫離復甦正軌。9月出口金額年增16.7%，並創紀錄地達556億美元。
另外，受到全球油價上漲所致，9月進口物價指數月增2.4%，也是連5個月上漲。至於與2020年同期相比，進口項目更是年增26.8%。
藉由進出口物價指數，可了解當地產品變動現況，並做為財經決策與學術研究基本資料。同時，也提供外匯調度與核定配額參考。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：