【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據韓國央行14日公布數據，因能源與石化產品價格上漲推升，韓國9月出口物價指數已連10個月上漲。同時，進口方面也是連5個月都是成長的。

韓國央行這份最新貿易初值顯示，當地9月出口物價指數為114.18，月增1%並創連10個月上升紀錄。另外，與2020年同期相比，出口方面年增20.2%，也是連8個月上揚。

韓國央行解釋，出口物價指數續增主要是受煤炭與石化產品上漲影響。

過去一段時間儘管新冠疫情時好時壞，但韓國出口項目一直沒有脫離復甦正軌。9月出口金額年增16.7%，並創紀錄地達556億美元。

另外，受到全球油價上漲所致，9月進口物價指數月增2.4%，也是連5個月上漲。至於與2020年同期相比，進口項目更是年增26.8%。

藉由進出口物價指數，可了解當地產品變動現況，並做為財經決策與學術研究基本資料。同時，也提供外匯調度與核定配額參考。

(時報資訊)