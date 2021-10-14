【時報-台北電】因全球能源價格飆升，電力危機導致許多冶煉廠限制減少產能，Nyrstar是世界最大的鋅鉛生產商之一，於此前表示旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，推動上海鋅價觸及近14年高點，而倫敦(LME)期鋅價格也漲逾5%。

分析師表示，受亞洲和歐洲電力短缺的影響，電價近幾周已達到創紀錄高位，預計中國的供電危機將會持續到今年年底，這將抑制全球第2大經濟體的增長，電力危機衝擊的不僅是基本金屬生產商，還有位於下游的金屬製造商，電價飆升將可能打擊工廠產能，削弱金屬需求。

終場周三(10/13)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌87美元，報每公噸36,386美元；期鎳下跌60美元，報每公噸18,918美元；期鋅上漲138.5美元，報每公噸3,401.5美元；期鋁持平，報每公噸3,068美元；期銅上漲186美元，報每公噸9,651美元；期鉛上漲34美元，報每公噸2,245.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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