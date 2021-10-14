由美國默克藥廠（Merck；默沙東）所研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥「莫納皮拉韋（molnupiravir）」，受到全球矚目。防疫指揮官陳時中今透露，正和默克洽談採購，「已經快要簽約了。」

(時報資訊)

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