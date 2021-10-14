美股出現反彈，台股加權指數14日開高在16,392.51點，權王台積電（2330）14日下午將舉行法說會，資金預先卡位法說會行情，台積電股價開高在579元，帶動台股早盤大幅逾160點，站回16,500點關卡。
隨著投資人消化第三季財報結果、以及聯準會最快將於11月中旬削減量化寬鬆貨幣政策的消息，標準普爾500指數結束連續三個交易日的跌勢。
道瓊工業平均指數10月13日終場下跌0.53點、收34,377.81點。那斯達克指數上漲0.73％（105.71點）、收14,571.63點。費城半導體指數上漲0.46％（14.61點）、收3,192.75點。
中信投顧指出，台股近日盤勢呈價跌量縮，但仍見開高突破5日線反壓，而盤中下殺，亦未大幅貫穿10月12日極短破線黑K低點，顯示目前多方對於維持箱型築底完整，伺機醞釀反彈仍有一定企圖心。
只是，觀察本波指數拉回以日線連三黑方式迅速逼近8月20日頸線16,248點，台股向下破底探年線，盤勢形成N型修正走勢的壓力有增無減，尤其近期美股因通膨疑慮干擾跌多漲少，費半指數表現更是異常疲弱，隱見作頭跡象。
對於後續反彈，仍需保守看待，操作暫以16,250～16,600點區間看待。後續觀盤重點宜留意指數能否重返5日線、10月5日低點16,162點支撐，以及新台幣匯率走勢，是否守住28元關卡。
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