今年的五倍券比去年的使用及綁定方式都不一樣，有消費者就發現，明明在百貨公司以數位綁定的方式花費了5000元，結果一看綁定的行動支付工具上卻僅有4500元的消費紀錄，也有消費者誤解了數位支付綁定五倍券的使用方式，因此此次將一次讓大家了解到底怎麼使用數位綁定的振興五倍券，以及回饋方式及時間，還有各大加碼券到底要怎麼領用，讓消費者更能掌握到哪裡消費最划算。
Q：明明五倍券綁定了行動支付工具，為什麼都沒有算在五倍券的消費紀錄當中？
首先消費者要確定當時是以信用卡，還是如LINE Pay、Pi錢包等行動支付工具綁定五倍券。
2. 假如綁定的是信用卡，那無論用任何行動支付工具，也會記錄為信用卡的五倍券消費。
3. 如果綁定的是如LINE Pay這種需「先儲值、再消費、後回饋」的行動支付工具，那就要僅記結帳時必須切換到LINE Pay Money去付款，不然就算使用Line Pay這個「工具」，但卻用了信用卡的方式支付，一樣是不算在五倍券的消費紀錄當中。
Q：為什麼我消費了五倍券，卻跟與行動支付工具上的紀錄不一樣？
根據系統規定，當使用五倍券綁定的行動支付工具時，會先以1000元的i原券、500元的地方創生券、500元的好食券、5000元的五倍券順序，去認定消費紀錄順序，而且也會先把順序在前的加碼券額度扣完，才輪到五倍券。
2. 比如在可使用i原券、好食券、及五倍券的餐廳，以綁定的行動支付工具消費了4000元，那就會先認定已消費了1000元的i原券、500元的好食券及2500元的五倍券，而消費者也無法選擇使用哪種券種，像好食券也僅會顯示已達標或未達標。
Q：為什麼我在百貨公司買保養品，一樣會扣到好食券的額度？
1.消費的場域假如像百貨公司，因同一個統一編號中，同時有餐廳、零售等業種，也表示該場域能使用好食券及五倍券時，就會如上述所說，先認定好食券的消費金額，剩餘的才會認定為五倍券的消費。
Q：綁定了行動支付工具消費五倍券的話，什麼時候才會回饋消費金額？
假如正確使用了綁定的行動支付工具消費，就會根據使用的工具所規定的時間作回饋，像台灣Pay首波回饋在22日前消費、11月1日就會回饋到綁定的金融卡或信用卡帳戶，後續則以每周花費、下下周首營業日回饋。
2. LINE Pay Money則是7天商品鑑賞期內均無退貨退款，就會收到回饋，不過LINE Pay也表示，也會視乎該消費場域的退貨時間來決定回饋日期，但也同時貼心提醒消費者，回饋金額會直接撥入LINE Pay Money的帳戶，而且是現金、並不是LINE Point點數。
Q：加碼券到底怎麼領、怎麼用？
八大部會的加碼券分別會在11月5日前每周進行抽籤，活動期間每周五晚上11點59分截止加碼券登記，周六0時以後登記者將參加下一周的抽籤活動，每人每周最多中籤1次，4周最多有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，中籤者將會收到簡訊通知，像好食券、i原券、地方創生券均會綁定在行動支付工具上，其他如農遊券、藝FUN券等就需要登入APP領券使用，而像動滋券等則需到官網登錄，詳情可參考振興五倍券官方網站5000.gov.tw。
(時報資訊)
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