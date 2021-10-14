【時報記者王逸芯台北報導】數位音樂市場規模快速放大，蘋果Apple Music擁有逾7500萬首超大曲庫，台灣大(3045)打出電信界唯一，只要是台灣大5G用戶，不論是iOS和Android系統，都能輕鬆獨享電信業唯一Apple Music 6個月免費體驗方案，台灣大盼透過祭出與其他電信業者在內容服務上的差異性，吸引更多果粉，也盼藉此衝刺iPhone 13的申辦潮。

台灣大表示，本次率先提供5G果粉6個月Apple Music免費體驗，帶動iPhone 13銷售熱潮，尤其是搭配1,399資費、綁約48個月、iPhone 13(128G)或iPhone 13 mini(256G)專案價0元的組合，更是持續熱銷。為了讓更多用戶也能一起感受Apple Music，台灣大決定將Apple Music優惠擴大至所有5G用戶都能享用。

台灣大表示，不論是老客戶或者新申辦/攜碼/續約的新客戶，到台灣大實體門市、網路門市、客服App、客服188等通路申辦5G專案，不限資費，都能獨享6個月Apple Music免費體驗。符合資格的用戶，登入台灣大官網即可領取優惠，透過簡訊連結就能開啟Apple Music服務，可以享用7,500萬首超大曲庫中，體驗期滿將自動續訂，並透過過台灣大帳單代收，月租費每月150元，持續體驗Apple Music的優質服務。

蘋果所提供的音樂串流服務Apple Music能與Apple各項產品整合，使用Apple產品內建的App即可跨裝置使用，比如透過Apple Car Play在車上就能聽音樂；用Apple Watch也可下載及播放音樂，透過HomePod mini，也可由Siri幫你播放指定歌曲，Apple Music同時支援Android手機、智慧電視等，無縫接軌各種裝置，提供用戶最佳體驗。

(時報資訊)

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