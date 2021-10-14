【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

週三路透短觀調查顯示，日本10月製造業景氣判斷指數降至正16，觸及六個月低點，非製造業景氣判斷指數則回升至負1，但仍處於萎縮之中，並據日本內閣府公布8月核心機械訂單較前月意外跌2.4%遜於預期，突顯企業和整體經濟仍面臨的壓力，促使政府六個月來首度調降對機械訂單的評估，令日圓備受壓力，而且能源和大宗商品價格飆升加劇通貨膨脹的疑慮，激起市場對美國聯邦準備理事會(FED)可能比官員們預期更快進行政策正常化的押注，推動兩年期美國公債收益率觸及逾十八個月高位，幫助推升美元兌日圓。

隨後美國公布9月消費者物價指數(CPI)分別較前月與上年同期漲0.4%及5.4%優於預期，聯邦基金利率期貨市場則將FED加息預期提前至明年9月，提振美元兌日圓至113.80高點。據FED的9月會議紀錄顯示決策者暗示可能11月中開始縮減對經濟的支持，但高通貨膨脹威脅有多大及要多快加息問題仍存分歧，而且長期公債收益率下滑，打壓美元兌日圓至113.21低點。預估今日美元兌日圓阻力於113.50-70，支撐於112.60-80。

2.EUR/US

昨日西太平洋銀行(Westpac Bank)和墨爾本研究院(Melbourne Institute)調查顯示，澳洲10月消費者信心指數跌1.5%，顯示對經濟長期前景的擔憂掩蓋防禦新型冠狀病毒(COVID-19)疫情限制即將放鬆帶來的欣慰，並據澳盛銀行(ANZ)調查紐西蘭最大城市奧克蘭為控制Delta變異毒株仍處封鎖狀態，導致10月企業信心較前月下降，但全球大宗商品價格及公債收益率上升，而且評等機構惠譽修正澳洲評級展望為穩定及確認為〝AAA〞，更預計經濟復甦持續，扶助澳幣和紐元持穩，帶動歐元兌美元穩守1.1525低點。

據德國公布CPI與消費者物價調和指數(HICP)終值均較去年同期漲4.1%符合預期，並據知情人士透露，因供應瓶頸阻礙經濟復甦，德國經濟研究所(DIW)將大幅調降德國今年經濟增長預估至2.4%，但歐盟統計局稱，歐元區8月工業生產較去年同期升5.1%優於預期，而且歐元區五年、五年遠期損益平衡通貨膨脹率升至2014年11月以來最高，逼近歐洲央行(ECB)的2%通貨膨脹目標，而且美元隨公債收益率走軟而回落，扶助歐元兌美元反彈至高點1.1597。預估今日歐元兌美元支撐於1.1565-85，阻力於1.1650-70。

3.GBP/US

英國脫離歐盟大臣弗羅斯特請求歐盟允許脫離歐盟後與北愛爾蘭的貿易規則重大修改，歐盟預計提出建議解決英國脫離歐盟協議部分條款僵局，週三支撐英鎊兌美元徘徊於1.3574低點。隨後英國8月數據顯示貿易逆差擴大至149.27億英鎊及國內生產總值(GDP)較前月成長0.4%不及預期，但GDP較上年同期增長6.9%高於預估值，突顯7月錄得六個月來首次萎縮後又恢復成長，金融市場繼續押注英國央行(BOE)年底前開始加息，激勵英鎊兌美元漲至1.3659高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3630-50，阻力於1.3720-40。

※以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本文不負擔盈虧之法律責任。(遠銀外匯保證金交易提供)

(時報資訊)