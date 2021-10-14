【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對MCU(微控制器)出具最新研究報告指出，認為儘管短線因為供給增量、加上大陸限電問題，衝擊到10月大陸通路價格，但長線在大陸半導體自製的趨勢不變下，產業還是看好，故給在台系個股中，給予新唐(4919)優於大盤評等、目標價200元。

美系外資表示，大陸10月初MCU的通路價格數據出爐，其中STM和GigaDevice的平均價格保持下跌，9月STM32F103VET6現貨價格由275元人民幣小幅上漲到人民幣280元，但10月初卻大跌到70元人民幣、跌幅75%，GD32F103VET6的現貨價格卻從人民幣95元大幅下調至人民幣45元，主要原因不外乎供應增加，但需求疲軟，加上大陸停電。

美系外資表示，現階段現貨市場供應增加，一方面，因為MCU在代工和後端都獲得了產能，因此，9月的產量比8月有所增加；另一方面，在後端層面，整體需求依然疲軟，加上9月大陸有5個省份實施停電，導致部分地區突然停電生產，因此，這些受影響的工廠不再需要採購MCU，這進一步抑制了需求，此外，套利和投機仍在繼續，儘管短線價格大幅下跌，但因MCU公司多漲價10~50%，但小終端客戶仍然可以賺取可觀的利潤在現貨市場傾銷MCU。

美系外資表示，根據通路端調查顯示，目前低端庫存相對充足，而高端依然短缺，也就是說整體水平還是沒變很多，庫存落在5~6週，略低於6~8週的歷史標準，發現到經銷商在現貨定價上變得更加保守，故預計現貨價格今年恐還有下跌可能。

美系外資強調，長線看好在大陸半導體力推本土化主題激勵下，MCU長線市場保持不變，故在台系MCU個股中給予新唐(4919)優於大盤評等、目標價200元。

(時報資訊)

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