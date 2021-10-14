【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數197.29點，漲0.55點；總計404家漲、66家跌、58家持平；委買843934張、委賣207679張；總成交值3.43億元。

(時報資訊)

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