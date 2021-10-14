【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16392.51點，漲44.52點；總計592家漲、94家跌、105家持平；委買4103536張、委賣1467133張；總成交值30.37億元。

(時報資訊)

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