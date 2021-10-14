【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤上漲175點，為16496點，金融期及電子期攜手開高。

永豐期貨指出，台指期週三下跌101點至16318點。價差方面，台指期逆價差縮至-29.99點，電子期逆價差縮至-1.76點，金融期逆價差縮至-3.67點。現貨部分，三大法人賣超84.29億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3338口至-10973口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2802口至-18436口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加691口至-4486口。

永豐期貨表示，技術面來看，短中期均線空頭排列並彎頭向下，短線不利多方上攻，而市場方面，週四的台積電法說會為市場觀察重點，以及美國財報陸續登場，將牽動台股個股表現。

(時報資訊)