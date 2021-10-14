【時報-台北電】美股四大指數昨夜三紅1黑，僅道指收低，台股ADR則漲跌參半；今早美股期指向多方靠攏，帶動日股彈升、韓股續揚。台股昨在外資連三賣、電子軍團不振之下，續跌114點、退守16300關，完全吞沒10月7日的紅棒，惟今早在國際股市偏多氛圍下，由三大期指率先連袂開高，10月台指期開盤大漲175點、為16496點，隨後大盤開高44.52點、為16392.51點。在台積電(2330)開高為今日法說暖場下，電子權值大軍也士氣大振，加上航海王持續疾行，大盤強彈逾160點，再度重返16500關。
主要權值股表現上，台積電開為579元、矽力-KY(6415)開高在3,960元、信驊(5274)開高為2,325元、力旺(3529)開高在2,130元、大立光(3008)開高在2,065元、鴻海(2317)開高在107元、聯發科(2454)開高為870元、聯電(2303)開高在57.4元。
美股周三在美國聯準會9月會議紀錄顯示最快將於11月中啟動縮減購債，加上通膨、企業財報持續影響下，四大指數偏多演出，終場道指跌0.53點，或0.0015%，收34,377.81點；那指漲105.71點，或0.73%，收14,571.63點；標普500指數漲13.15點，或0.3%，收4,363.8點；費半指數漲14.6點，或0.46%，收3,192.8點。個股方面，蘋果跌0.42%、亞馬遜漲1.14%、達美航空跌5.76%、美國運通跌3.54%、摩根大通跌2.64%、Salesforce漲1.94%、Nike漲1.92%、AMD漲3.92%、美光跌0.51%、高通漲1.70%、NVIDIA漲1.30%；台積電ADR漲0.71%、日月光ADR漲0.15%、聯電ADR跌1.74%、中華電信ADR跌0.28%。
台股周三在航海王復航，但晶圓雙雄斷電下，整場高低震盪達210點，終場下跌114.85點、為16347.99點，成交值縮減至2571.69億元。籌碼面，外資續賣超85.32億元，投信買超10.56億元，自營商賣超7.4億元，三大法人賣超82.16億元。
分析師表示，短線上市場氣氛低迷，預期本周大盤仍會在5日線上下200點震盪整理，惟中長線將回歸基本面，特別是歐美進入消費旺季、新冠肺炎新增確診人數降低，相較2020年感恩節、聖誕節因疫情削弱消費力的低基期，報復性消費可望帶來大幅成長，可待國際變數及法說會後，布局2022年展望佳個股。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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