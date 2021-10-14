台積電今（14日）舉辦法說會，沒想到昨（13日）晚卻傳出台積電3奈米延遲生產的消息，預計風險試產的時間點延後至2022年上半年，比預期晚一至二季，消息一出引起熱議，有網友認為，近期台積電股價陷入疲態似乎已提前洩密，「看期貨空單增加，就知道鬼故事要來了」、「股價狂崩是有人偷看答案？」
工商時報報導，摩根大通台灣區研究主管Gokul Hariharan對台積電中長線基本面持正向觀點，但他從近期的調查發現，在原始3奈米製程技術上，台積電似乎遇到技術性問題，因此，進入風險試產的時間點才會比預估時程慢一至二季。
即使如此，Gokul Hariharan仍認為，三星的3奈米製程對客戶吸引力有限，台積電在先進製程的領先地位不變，但可能要等到2023年蘋果、英特爾、超微、高通甚至聯發科開始使用3奈米製程後，才會是較有意義的量產開端。
消息一出引起PTT網友們熱烈討論，不少人認為台積電近期股價疲弱似乎已洩露3奈米是否延遲的答案，「之前狂跌，有人偷看答案」、「都已經跌一大段了，就算3nm delay也是已反應吧」、「看到期貨空單增加就知道鬼故事要來了」、「這段時間跌成這樣是已反應嗎？」、「已反應？超級鬼故事來了」、「法說會直接變法會了」、「怕，法會來了。」
此外，還是有網友認為，台積電應該會在法說會上一次回答清楚，「先等開獎再說，大家一堆問題等著問台積」、「延遲而已，又不是做不出來，長線還是看好」、「ADR是紅的，看起來應該還好」、「GG不會不行啦，要是跌慘台股直接下去」、「GG有政府扛著，我猜利空出盡準備漲了。」
而從台積電近一個月的股價走勢來看，9月初衝上638元後出現反轉，昨（13日）收在571元，短短1個月下跌超過10%，若就籌碼面來看，外資自9月15日來僅3個交易日買超，近10個交易日累積賣超達8.5萬張，即使法說會即將登場仍無法吸引外資籌碼，呈現連三賣的狀況。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：