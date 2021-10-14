美股道瓊指數周三幾乎收平盤，那指等3大指數收紅，台股今(14日)開盤以16392.51點開出，一度站上16500點，來到16508.04點，大漲逾160點，下午將召開法說會的台積電開盤即上漲8元，以579元開出，漲幅1.4%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也漲逾2%。
美國聯準會(Fed)會議紀要暗示可能會從11月或12月中旬開始縮減購(Taper)，10年期公債殖利率下滑，美企業財報優於預期，科技股走揚，道瓊工業指數下滑0.53點，以34377.81點作收，幾乎收在平盤；標準普爾500指數上漲13.15點，漲幅0.30%，收在4363.8點；那斯達克指數上漲105.71點，漲幅0.73%，收在14571.64點；費城半導體指數收在3192.75點，上漲14.6點，漲幅0.46%。
台股ADR部分，台積電ADR收漲0.71%，日月光ADR也上漲0.15%，聯電ADR則下跌1.74%。
台股13日開高走低，台積電14日法說會前夕走勢疲弱，收盤下跌4元，以571元作收，跌幅0.7%，聯電收在56.4元，下跌2.1元，跌幅3.59%，貨櫃三雄則收紅，終場收在16347.99點，下跌114.85點，成交值2571.68億元，三大法人合計賣超84.33億元，外資及陸資賣超85.32億元，自營商賣超7.40億元，投信仍買超8.39億元。
(時報資訊)
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