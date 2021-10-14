配合行政院振興五倍券，各部會推出的加碼券於本周陸續進行抽籤，身分證末兩碼32、97、98的幸運兒，至少都中籤2次，像是末碼為98的民眾就抽到國旅券和藝FUN券，不過，依照相關規定，每人每周最多中籤1次，因此中籤結果會依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間的先後順序決定。此事引起網友抱怨規定不明，根本在整人。

不少網友表示，這次的加碼券規定，讓人想起去年數位藝FUN券抽籤方式，去年是身分證、居留證尾數為「1、2、6」的登記民眾慘淪「國家級邊緣人」，今年則讓不少末兩碼「98」的民眾搞不清楚到底抽到了哪一個加碼券。

根據五倍券官網上的「各部會加碼券中籤結果說明」，各部會抽出中籤號碼2碼或3碼，對應民眾的身分證號/統一證號末2碼或3碼。由於同一周各部會加碼券的中籤號碼可能重複，中籤結果依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間之先後順序決定。

也就是說，如民眾的身分證號/統一證號末兩碼為98，並已於10/8前同時勾選「國旅券、i原券、動滋券、客庄券」，第一周抽籤時，「國旅券」有一組中籤號碼98，「藝FUN券」也有一組中籤號碼98，但因國旅券抽籤時間早於藝FUN券，所以只會抽到國旅券。

(時報資訊)