本土新冠肺炎疫情自今年5月中旬爆發後，台灣一度陷入沒疫苗打的窘境，好不容易民間自購的BNT疫苗陸續到貨，最近卻出現預約率下滑的狀況。網友們討論熱烈，推測4原因導致BNT打氣降低，「絕對與疫情有關」。
BNT到貨量充足，14日又有一批82.7萬劑疫苗抵台，累計8批已逾500萬劑。中央流行疫情指揮中心陸續在公費接種第10輪、第11輪加開對象，不過預約率近來卻呈現下滑，連防疫指揮官陳時中都坦承，「好像比例比以往要低了一些」。
「因為現在沒有疫情啊！人都是這樣」，網友七嘴八舌討論，認為國內疫情趨零，經過幾個月努力，如今幾乎沒有本土個案，幾次Delta變異株群聚，最後也沒有爆，所以打氣下滑。
除了清零，還有幾個原因也被網友歸納，「一開始都會觀望，先看疫苗安不安全」、「反正現在出國很麻煩，不急著打」，上述兩原因，早在國內開打AZ、莫德納時，也曾出現過類似心理，「我OK你先打」。
最後一個原因，與國際情勢有關，網友指出，新加坡、以色列完整接種覆蓋率高，不料確診數再度攀升，而這兩國主打BNT，仍擋不住變種病毒，看在網友眼中，接種疫苗的積極度自然會比較保留。
(時報資訊)
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