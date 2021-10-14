時報-商情早報
1.憂通膨率高，支撐周三紐約期金收1個月高點。
2.LME：10/13期銅收9651.00美元/公噸，漲186.00美元。
3.NYMEX：11月輕質原油跌0.20美元，每桶為80.44美元。
4.西德州原油下跌0.08美元，每桶為80.67美元。
5.10/13BDI運費指數為5206.00。
6.10/13SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.20美分。
7.NYCE：12月棉花跌2.52美分，每磅為103.86美分。
8.CBOT：10月黃豆粉漲0.50美元，每公噸為313.40美元。
9.10/13TRJ-CRB下跌0.17，為235.70。
10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)13日收盤均價2.67美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-憂通膨率高，支撐周三紐約期金收1個月高點；因美國9月消費者物價指數(CPI)高於市場預期，令市場擔心通膨率過高，促使美元及公債殖利率走軟，提振黃金避險需求，支撐期金價格漲逾2%，為連續2個交易日上漲，並收1個月高點；周三(10/13)收盤報價，12月黃金漲35.4美元，報每盎司1794.7美元，12月白銀漲0.66美元，1月白金漲12.5美元，12月鈀金漲58.3美元。(王馨慧整理)
2.LME基本金屬-電力成本飆升，鋅價漲至逾3年半高點；因全球能源價格飆升，電力危機導致許多冶煉廠限制減少產能，Nyrstar是世界最大的鋅鉛生產商之一，於此前表示旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，推動上海鋅價觸及近14年高點，而倫敦(LME)期鋅價格也漲逾5%。周三倫敦金屬交易所(LME) 終場，期鋅上漲138.5美元；期錫下跌87美元；期鎳下跌60美元；期鋁持平；期銅上漲186美元；期鉛上漲34美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-憂需求下降，周三歐美原油期貨微幅回落；數據顯示，中國9月原油進口量較去年同期下降15%，令市場擔憂原油需求前景將放緩；此外，美國石油協會(API)報告指出，上周原油庫存增加520萬桶，高於分析師預期之增加95.1萬桶，終場油價微幅回落；美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.20美元，跌幅0.3%，報80.44美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.24美元，跌幅0.3%，報83.18美元/桶。(王聖為整理)
4.航運指數-需求降緩，周三BDI指數挫至2周低點；據了解，由於受到碳排限制措施的影響，使中國鋼鐵產量放緩，致鐵礦石需求略為降溫，令海岬型船運價續減近5000美元，該BCI指數亦失守9000點大關，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌至2周來低點，為連續4個交易日走弱；其中最新報價BDI指數下跌172點，收5206點，跌幅3.2%；BCI指數下跌602點，收8988點，跌幅6.3%；BPI指數上漲52點，收作3958點，漲幅1.3%；BSI指數上漲41點，收作3502點，漲幅1.2%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-憂需求不振，周三亞洲天然橡膠期貨全面回跌；受累中國汽車銷量不佳，為連5個月呈降，以及國際油價不斷飆升，亦引發市場對需求減緩擔憂，觸動投資人鎖定獲利，大阪和上海期膠同步回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌0.84 %，報每公斤225.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.11%，報每公斤187.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌2.4%，收於每噸14435元人民幣。(鄧凱綺整理)
6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨跌至 4 周低點，因穀物市場繼續感受到美國供應高於預期的壓力，而且在美國農業部 (USDA) 預計美國大豆和玉米期末庫存高於分析師平均預期的一天後，大豆期貨進一步下跌，小麥因一連串獲利回吐而下跌，終場11月大豆跌3美分，報1195.25美分， 12月玉米跌10.25美分，報512.25美分，12月小麥跌15.25美分，報718.75美分。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-周三紐約棉花期貨觸及兩週低點，市場持續受美國農業部WASDE預測中國消費量下滑，引發市場對需求減少擔憂，且近期棉花作物處於良好狀態，供給緊張情況趨緩，致棉價持續走低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌2.4 %，報每磅103.86美分，3月棉花期貨跌2.2 %，收盤每磅101.84美分。(鄧凱綺整理)
8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走揚，買家問價動作略有增加，受惠終端需求提升，通膨持續升溫，原物料及運費漲聲不斷，反應盤面表現，部份規格報價上漲，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz上漲1.15%，報3.858美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz上漲2.98%，報2.658美元；快閃記憶體部份，問價動作零星，整體需求稍顯停滯，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.466美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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