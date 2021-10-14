【時報記者沈培華台北報導】台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)自結9月合併營收15.66億元，月增3.55%，年增26.37%，連續2個月站上15億元歷史高峰，累計今年前9個月合併營收達128.66億元，年增20.14%，單月營收、累計營收雙雙來到新高點。
和潤企業總經理林彥良表示，9月合併營收成長主因有以下四點：9月新車市場銷售量達4.11萬輛優於預期，助長了新車分期業績12%；機車市場整體銷售狀況雖不如預期，但在和潤分期滲透率上升情況下，機車分期業績較上月成長9%；其他轉投資子公司也持續穩定發展中，例如和雲行動服務(iRent)在疫情逐步解封與連假出遊潮助攻下，自下半年起業績已明顯回升；另外，近年來和潤發展多角化業務，也帶來了一定成效。
展望第四季，進入傳統購車旺季，在疫情控制得宜情形下，不論是消費金融市場、企業金融市場的動能是可以期待的，和潤也將趁勢積極推出各項分期產品、擴展新的業務發展。
和潤企業並持續積極優化公司治理，追求永續發展，因此在今年9月由獨立董事組成「風險管理委員會」，進行各項風險議題進行審核，定期檢討公司風險管理政策與程序。
(時報資訊)
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