【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211013)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

聯電(2303) 晟德(4123) 友達(2409) 宏達電(2498) 中菲行(5609)

頎邦(6147) 京元電子(2449) 群聯(8299) 環球晶(6488) 譜瑞-KY(4966)

至上(8112) 欣興(3037) 立敦(6175)

2.連續賣超四日的股票：

日月光投控(3711) 聯茂(6213) 光洋科(1785)

3.連續賣超三日的股票：

台積電(2330) 寶成(9904) 建錩(5014) 富強鑫(6603) 創惟(6104)

臺企銀(2834) 中興電(1513) 矽格(6257) 旺宏(2337) 國光生(4142)

台苯(1310) 集盛(1455) 中石化(1314) 國喬(1312) 南紡(1440)

慧洋-KY(2637) 東和鋼鐵(2006) 景碩(3189) 太子(2511) 合晶(6182)

瑞昱(2379) 威剛(3260) 穩懋(3105) 華紙(1905) 正隆(1904)

精材(3374) 新美齊(2442) 矽統(2363) 華泰(2329) 台郡(6269)

霖宏(5464) 凱崴(5498) 南電(8046) 中探針(6217) 飛宏(2457)

一詮(2486) 華新科(2492) 華容(5328) 奇鋐(3017) 力致(3483)

晶技(3042) 台嘉碩(3221) 台半(5425) 聯陽(3014) 太景*-KY(4157)

4.連續賣超二日的股票：

統一(1216) 亞泥(1102) 群創(3481) 新普(6121) 工信(5521)

金居(8358) 上詮(3363) 光頡(3624) 精確(3162) 晶心科(6533)

亞電(4939) 利奇(1517) 振曜(6143) 遠東銀(2845) 康和證(6016)

金寶(2312) 東元(1504) 裕隆(2201) 力成(6239) 愛之味(1217)

聯發科(2454) 台化(1326) 東聯(1710) 中華化(1727) 遠東新(1402)

新纖(1409) 力鵬(1447) 中纖(1718) 基泰(2538) 義隆(2458)

南亞科(2408) 伍豐(8076) 台橡(2103) 東洋(4105) 群光(2385)

定穎(6251) 乙盛-KY(5243) 金麗-KY(8429) 光環(3234) 擎亞(8096)

敬鵬(2355) 健鼎(3044) 嘉聯益(6153) 律勝(3354) 燿華(2367)

華通(2313) 禾昌(6158) 僑威(3078) 沛波(6248) 均豪(5443)

錦明(3230) 和鑫(3049) 瑞儀(6176) 光鼎(6226) 廣宇(2328)

優群(3217) 先進光(3362) 萬潤(6187) 雷科(6207) 蜜望實(8043)

越峰(8121) 雙鴻(3324) 元山(6275) 希華(2484) 強茂(2481)

普誠(6129) 加百裕(3323) 家登(3680) 廣穎(4973) 長興(1717)

旭品(3325) 富采(3714) 廷鑫(2358) 閎康(3587)

5.轉買為賣的股票：

可成(2474) 中信金(2891) 中鋼(2002) 誠美材(4960) 鈊象(3293)

統振(6170) 大江(8436) 立端(6245) 高技(5439) 漢磊(3707)

新鉅科(3630) 緯創(3231) 神達(3706) 精英(2331) 精華(1565)

新興(2605) 裕民(2606) 台驊投控(2636) 大成鋼(2027) 友訊(2332)

中工(2515) 中美晶(5483) 嘉晶(3016) 新唐(4919) 鈺創(5351)

榮成(1909) 中裕(4147) 力旺(3529) 浪凡(6165) 富鼎(8261)

富喬(1815) 台燿(6274) 精星(8183) 光聯(5315) 元太(8069)

中環(2323) 廣明(6188) 玉晶光(3406) 朋程(8255) 晶焱(6411)

合一(4743) 宏泰(1612) 聚和(6509)

6.賣超前20名：

金融股：

臺企銀(2834)

電子股：

聯電(2303) 友達(2409) 群創(3481) 日月光投控(3711) 旺宏(2337)

南亞科(2408) 台積電(2330) 合晶(6182) 京元電子(2449) 明基材(8215)

至上(8112) 元太(8069) 南電(8046)

傳產股：

中鋼(2002) 中石化(1314) 台驊投控(2636) 聚和(6509) 榮成(1909)

裕民(2606)

(時報資訊)

#外資 #賣超股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀