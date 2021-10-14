【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211013)

1.外資連續買超五日以上的股票：

大國鋼(8415) 中壽(2823) 英業達(2356) 台肥(1722) 榮剛(5009)

達爾膚(6523)

2.連續買超四日的股票：

開發金(2883) 台新金(2887) 聲寶(1604) 瑞軒(2489) 台塑(1301)

安碁(6174)

3.連續買超三日的股票：

佳世達(2352) 技嘉(2376) 泰鼎-KY(4927)

4.連續買超二日的股票：

和碩(4938) 揚明光(3504) 王道銀行(2897) 聯亞(3081) 兆豐金(2886)

玉山金(2884) 台中銀(2812) 長榮(2603) 陽明(2609) 中鴻(2014)

燁輝(2023) 世紀鋼(9958) 聯合再生(3576) 南茂(8150) 燦坤(2430)

昇達科(3491) 宣德(5457) 亞通(6179) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)

威健(3033) 和益(1709) 志信(2611)

5.轉賣為買的股票：

鴻海(2317) 華碩(2357) 網家(8044) 富邦金(2881) 國泰金(2882)

台塑化(6505) 南亞(1303) 潤泰全(2915) 東捷(8064) 晶宏(3141)

台揚(2314) 永捷(4714) 神盾(6462) 中美實(4702) 新光鋼(2031)

第一銅(2009) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880) 新光金(2888)

永豐金(2890) 三商壽(2867) 宏遠證(6015) 日盛金(5820) 廣達(2382)

仁寶(2324) 宏捷科(8086) 微星(2377) 凌陽(2401) 大同(2371)

華新(1605) 華夏(1305) 台聚(1304) 華航(2610) 長榮航(2618)

台航(2617) 聚亨(2022) 官田鋼(2017) 大亞(1609) 茂迪(6244)

智原(3035) 偉詮電(2436) 世界(5347) 欣銓(3264) 盛群(6202)

金像電(2368) 德宏(5475) 信音(6126) 康舒(6282) 廣運(6125)

旺矽(6223) 光寶科(2301) 國碩(2406) 信昌電(6173) 致振(3466)

遠雄港(5607) 驊訊(6237) 中鋼構(2013)

6.買超前20名：

金融股：

合庫金(5880) 新光金(2888) 玉山金(2884) 國泰金(2882) 永豐金(2890)

電子股：

技嘉(2376) 仁寶(2324) 欣銓(3264) 揚明光(3504)

傳產股：

長榮(2603) 長榮航(2618) 陽明(2609) 大同(2371) 中鴻(2014)

萬海(2615) 台塑(1301) 燁輝(2023) 華夏(1305) 台塑化(6505)

台泥(1101)

(時報資訊)

#外資 #買超股

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