挪威警方表示，一名手持弓箭的男子今天在孔斯貝格鎮（Kongsberg）發動一連串攻擊，造成5人死亡與2人受傷，犯嫌已遭逮捕。警方又說，尚無法排除是恐怖主義事件的可能性。
路透社報導，孔斯貝格鎮警察首長亞斯（Oyvind Aas）告訴記者：「這名男子使用一把弓箭…發動一些攻擊。」他說，警方在調查此人是否也使用其他武器。
亞斯還說：「這名男子已遭到逮捕…從我們目前掌握到的資訊來看，這名男子是獨自發動攻擊。」
其中一名傷患是一名休班警察。
法新社報導，這波攻擊是發生在孔斯貝格鎮市中心數個地點，目前還不知道犯案動機，但警方表示目前還無法排除是恐怖主義事件的可能性。
這是自2011年極右極端分子布列維克（Anders Behring Breivik）在青年營槍殺77人以來，挪威死傷最慘重的攻擊事件。
挪威政府表示，警方已展開大型調查。
總理瑟爾貝克（Erna Solberg）在記者會上說：「孔斯貝格鎮今晚傳出的消息令人震驚。」
她說：「我知道很多人感到害怕，但重要的是我要強調，局勢都在警方掌控之中。」
攻擊事件發生後，挪威警政署表示，已下令全國各地的警察攜帶武器。挪威警察一般都不會攜帶武器，但必要時可取得槍枝與步槍。
警政署在聲明中說：「這是額外的預防措施。警方目前沒有跡象指出，全國威脅程度有所改變。」
亞斯說，警方將調查這波攻擊是否等同於恐怖主義行為。
他說：「有鑒於事件發展情況，當局自然會評估這是否是恐怖攻擊。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101014
(時報資訊)
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