【時報-台北電】憂通膨率高，支撐周三紐約期金收1個月高點；因

美國9月消費者物價指數(CPI)高於市場預期，令市場擔心通膨率過

高，促使美元及公債殖利率走軟，提振黃金避險需求，支撐期金價

格漲逾2%，為連續2個交易日上漲，並收1個月高點。(編輯整理：

王馨慧)

時報- 10/13NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/13 10/12 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1794.70 1759.30 +35.40

12月白銀(美元/盎司) 23.17 22.51 +0.66

1月白金(美元/盎司) 1024.20 1011.70 +12.50

12月鈀金(美元/盎司) 2106.10 2047.80 +58.30

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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